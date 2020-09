La Corée du Nord a abattu un Sud-Coréen dans ses eaux territoriales

L'armée nord-coréenne a indiqué ce jeudi avoir abattu un transfuge sud-coréen dans ses eaux territoriales. L'homme a été longuement interrogé dans l'eau, puis brûlé.

L'homme, un fonctionnaire qui travaillait dans le secteur de la pêche, avait disparu alors qu'il se trouvait lundi à bord d'un patrouilleur naviguant à proximité de l'île sud-coréenne de Yeonpyeong, selon le témoignage d'un responsable militaire sud-coréen à l'AFP.

L'ordre d'une «autorité supérieure»

Plus de 24 heures après, les forces nord-coréennes l'ont localisé dans leurs eaux territoriales et ont procédé à un interrogatoire depuis un bateau de patrouille. Il a été tué 6 heures plus tard. «Il a été abattu dans l'eau», selon le responsable, qui a précisé que «les soldats nord-coréens ont versé de l'essence sur son corps et l'ont brûlé dans l'eau» dans le but d'éviter toute contamination au coronavirus.

Selon les informations de l'agence de presse Yonhap, l'ordre d'abattre aurait été donné par «une autorité supérieure».

Dès le lendemain, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a présenté ses excuses après un meurtre qu'il qualifie d'«imprévu et honteux». Séoul, de son côté, réclame une «nouvelle enquête» tout en poursuivant la sienne en raison de «contradictions».