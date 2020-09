Election américaine : l'équipe de Joe Biden vend des stickers «J’ai payé plus d’impôts que Donald Trump»

Après les révélations explosives du New York Times dimanche sur les déclarations fiscales de Donald Trump, l'équipe de campagne de Joe Biden s'est empressée d'attaquer le président américain, à cinq semaines de la présidentielle. Des stickers «J’ai payé plus d’impôts sur le revenu que Donald Trump» sont désormais en vente sur la boutique en ligne du candidat démocrate.

Et le prix affiché n'a pas été choisi au hasard. Le lot de 2 stickers en vinyle coûte 7,50 dollars (6,44 euros), en référence aux 750 dollars d'impôt fédéral sur le revenu payés par Donald Trump l'année de son élection en 2016, et autant lors de sa première année de présidence, en 2017, selon le New York Times. «Il n'a pas du tout payé d'impôt sur le revenu au cours de 10 des 15 années précédentes, en grande partie car il a déclaré plus de pertes d'argent que de gains», divulgue également le prestigieux quotidien américain.

Toutes les recettes issues de la vente de ces stickers iront au fonds créé par Joe Biden pour financer sa campagne présidentielle, est-il précisé sur le site de la boutique en ligne du candidat de 77 ans.

L'ancien vice-président de Barack Obama, qui mène de 7 points dans les sondages nationaux, selon RealClearPolitics, n'a pas réagi en personne aux révélations du New York Times sur son adversaire. Son compte Twitter officiel a tout de même retweeté une vidéo partagée par son équipe de campagne, comparant le montant annuel moyen d'impôts payés par un pompier (5.283 dollars), un enseignant (7.239 dollars), une infirmière (10.216 dollars) et un maître d’œuvre (16.447 dollars) à celui de Donald Trump en 2016 et 2017 (750 dollars).

Teachers paid $7,239



Firefighters paid $5,283



Nurses paid $10,216





Donald Trump paid $750 pic.twitter.com/5YE1cbYsBN — Team Joe (Text JOE to 30330) (@TeamJoe) September 28, 2020

Dans la même veine que les stickers, le chef des démocrates au Sénat Chuck Schumer a appelé sur Twitter tous ceux qui payent «plus d'impôts fédéraux sur le revenu que le président Trump» à lever la main. Le milliardaire républicain a réagi dimanche à ces informations lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, les qualifiant de «bidon» et de «totalement inventées».

Elles devraient malgré tout revenir sur le tapis à l'occasion du premier débat présidentiel entre Biden et Trump ce mardi à Cleveland (Ohio).