L’ancien directeur de campagne de Trump hospitalisé après avoir tenté de se suicider

Brad Parscale, l’ancien directeur de campagne de Donald Trump, a été hospitalisé ce dimanche. Sa femme a prévenu les services de police alors qu’il menaçait de se suicider avec une arme à feu à leur domicile de Floride.

Sur place, les forces de l’ordre ont directement été prévenues par l’épouse de Brad Parscale qu’il avait «accès à de multiples armes dans la maison, et qu’il menaçait se de blesser», a appris CNN de source policière. Les agents ont entamé une négociation avec l’homme pour le faire sortir de la maison. Il a été appréhendé sans violence et transporté à l’hôpital, suivant le «Baker Act», une loi en vigueur dans l’État de Floride, qui permet aux familles d’interner en urgence et de manière temporaire un proche atteint d’une maladie mentale.

«Brad Parscale est un membre de notre famille et nous l’aimons. Nous sommes prêts à le soutenir, lui et sa famille, de quelque façon que ce soit», a déclaré Tim Murtaugh, le responsable de la communication de campagne de Donald Trump, à CNN.

Nommé directeur de campagne en février 2018 par le président en vue de l’élection de novembre 2020, il a été démis de ses fonctions en juillet dernier à la suite d’un meeting de Donald Trump à Tulsa, dans l’État de l’Oklahoma, qui avait été saboté par des utilisateurs de TikTok. Une explosion de cas de coronavirus avait aussi été constatée à la suite de ce meeting, et la campagne du président avait alors été vivement critiquée.

Bill Stepien, fidèle de Donald Trump, avait alors été nommé au poste de directeur de campagne. Brad Parscale, lui, avait été rétrogradé en tant que conseiller principal de campagne et directeur des stratégies digitales, et s'était fait discret depuis l'annonce de sa rétrogradation.