Le directeur du mémorial d'Auschwitz propose d'être incarcéré à la place d'un adolescent nigérian

Le cas du jeune Omar Farouq est loin d'avoir laissé insensible Piotr Cywinski. Dans une lettre adressée vendredi 25 septembre au président du Nigeria, le directeur du mémorial et musée d'Auschwitz-Birkenau, en Pologne, a demandé à être incarcéré à la place de cet adolescent nigérian, condamné pour blasphème.

Omar Farouq, 13 ans, avait été condamné le mois dernier par un tribunal islamique de l'Etat de Kano, dans le nord du Nigeria, à 120 mois de prison pour avoir tenu des propos jugés sacrilèges, émis lors d'une conversation pourtant privée qu'il avait eue avec l'un de ses amis.

Et bien que n'étant pas liée à la Shoah, l'affaire, qui connaît un certain retentissement international, a aujourd'hui trouvé un écho manifeste auprès de Piotr Cywinski, donnant lieu à une prise de position très inhabituelle de sa part.

48-year-old Polish historian and activist, Piotr Cywinski, has attracted global attention after offering to lead 119 other volunteers to spend a month in Nigerian prison in order for convicted Nigerian teens, Umar Farouq to be set free. pic.twitter.com/k5sJOe46PC

«En tant que directeur d'un musée d'Etat polonais construit sur le site d'un ancien camp nazi où des enfants ont été emprisonnés et assassinés, je ne peux pas rester indifférent à cette condamnation honteuse», a ainsi écrit l'historien et ancien président du Club des intellectuels catholiques polonais, qui dirige le musée d'Etat d'Auschwitz depuis 2006.

The director of @AuschwitzMuseum wrote the President of Nigeria and asked him to pardon 13-year old Omar Farouq sentenced for 10 years imprisonment.





He declares he is ready to share part of the sentence.





'I cannot remain indifferent to this disgraceful sentence for humanity.' pic.twitter.com/EzVBjCzgcY

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) September 25, 2020