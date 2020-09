Optimisation, dettes, coiffeur… Les déclarations d'impôts de Donald Trump en 5 chiffres

Des révélations fracassantes. Dans une longue enquête publiée dimanche, le New York Times lève le voile sur les déclarations d'impôts de Donald Trump, que le président américain a toujours refusé de rendre publiques. Il en ressort plusieurs chiffres qui en disent beaucoup sur le locataire de la Maison Blanche.

750 dollars d'impôt en 2016 et 2017

Selon le New York Times, Donald Trump n'a payé que 750 dollars (643 euros) d'impôt fédéral sur le revenu l'année où il a remporté l'élection présidentielle, en 2016, et autant lors de sa première année à la Maison Blanche, en 2017. Soit 63 dollars par mois, ou 54 euros.

0 dollar d'impôt sur 10 des 15 années précédentes

Avant de débourser la somme ridicule de 750 dollars en 2016 et 2017, Donald Trump «n'a pas du tout payé d'impôt sur le revenu au cours de 10 des 15 années précédentes, en grande partie car il a déclaré plus de pertes d'argent que de gains», écrit le quotidien américain. Sur les 18 années étudiées par le journal, il y en a 11 durant lesquelles le magnat de l'immobilier n'a payé aucun impôt sur le revenu. En comparaison, les prédécesseurs de Donald Trump, Barack Obama et George W. Bush, déboursaient régulièrement plus de 100.000 dollars d'impôts par an (86.000 euros).

70.000 dollars de frais de coiffeur

Du temps où il était la star de l'émission de télé-réalité «The Apprentice», Donald Trump a dépensé 70.000 dollars (60.000 euros) pour se faire coiffer. Des frais qu'il a fait passer en dépenses professionnelles, les faisant couvrir par les quelque 500 entités de sa Trump Organization, de façon à réduire le montant de son propre impôt sur le revenu.

100.000 dollars de coiffure et de maquillage pour sa fille

Il n'y a pas que pour sa propre apparence que Donald Trump a dépensé des sommes folles. Il l'a aussi aussi pour sa fille Ivanka. Neuf sociétés du milliardaire ont ainsi payé près de 100.000 dollars (86.000 euros) à la coiffeuse et maquilleuse préférée d'Ivanka Trump. L'objectif restait toujours le même : faire baisser la facture fiscale personnelle de Donald Trump.

421 millions de dollars de dettes

La fortune de Donald Trump, qui s'élève à 2,5 milliards de dollars selon Forbes (2,1 milliards d'euros), pourrait fondre dans les années à venir. En effet, le président américain est personnellement responsable d'une dette de 421 millions de dollars (361 millions d'euros), dont une grande partie doit être remboursée dans les quatre années à venir. «S'il était réélu, ses prêteurs pourraient être placés dans la position sans précédent de se demander s'il faut saisir les biens d'un président en exercice», affirme le New York Times.