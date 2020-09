Royaume-Uni : l'autorisation donnée aux bars du Parlement de rester ouverts après 22h provoque un tollé

Pour enrayer la recrudescence de l'épidémie de coronavirus, Boris Johnson a annoncé la semaine dernière la fermeture des pubs anglais à 22h. Une mesure dont étaient exemptés les bars situés à l'intérieur du Parlement britannique à Londres, a révélé le Times lundi. Face au tollé, ils ont finalement décidé de se plier aux restrictions.

Pour contourner la réglementation, les autorités de la Chambre des communes s'appuyaient sur une dérogation accordée aux «cantines d'entreprises». Les mesures entrées en vigueur jeudi outre-Manche stipulaient qu'elles pouvaient «rester ouvertes là où il n'y (avait) pas d'alternative pratique, pour le personnel de ce lieu de travail, pour se nourrir». Selon le Times, le personnel et les clients des pubs du Parlement britannique étaient également dispensés d'autres règles, telles que l'obligation de fournir ses coordonnées pour entrer dans un bar ou de porter un masque dès que l'on n'est pas assis à une table.

Des passe-droits dénoncés par plusieurs députés britanniques, siégeant justement au Parlement. «Nous devrions mettre de l'ordre dans notre propre maison avant d'exiger des autres qu'ils suivent les règles, les gens en ont assez de ce non-sens», a tweeté Angela Rayner, cheffe adjointe des députés travaillistes. «C'est ridicule et rend le Parlement ridicule. Cela doit changer immédiatement. Nous ne pouvons pas avoir une règle pour le Parlement et une règle pour tous les autres», a également fustigé le député du Labour Wes Streeting. Une vue partagée par l'élu conservateur Robert Largan, condamnant «une décision ridicule». De nombreux électeurs se seraient également plaints de cette dérogation accordée au Parlement.

Not good, so many in the hospitality sector on the verge of collapse or struggling to cope, they will be rightly very angry to read this. We should get our own house in order before demanding others follow regulations, people are fed up with this nonsense. https://t.co/xZgkJwshdf

