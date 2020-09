Biélorussie : Emmanuel Macron joue les médiateurs

Premier dirigeant international de haut rang à rencontrer la leader de l'opposition biélorusse Svetlana Tikhanovskaïa ce mardi, Emmanuel Macron a promis d'apporter son aide pour trouver une issue à la crise politique que traverse la Biélorussie, depuis la réélection contestée du président autoritaire Alexandre Loukachenko début août.

«Nous ferons de notre mieux en tant qu'Européens pour aider à la médiation», a déclaré le président français, reprenant la proposition de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). «Notre objectif est que cette médiation commence dans les prochains jours ou semaines», a-t-il précisé devant des journalistes, depuis Vilnius, en Lituanie, où il est en visite.

Pour le chef d'Etat hexagonal, l'objectif de cette opération est d'aboutir à «une transition pacifique, la libération des personnes qui restent en prison pour leurs opinions politiques et la tenue d'élections dans un cadre libre, sous surveillance internationale», alors que les manifestations hebdomadaires anti-Loukachenko se poursuivent en Biélorussie malgré les milliers d'arrestations d'opposants.

Emmanuel Macron a ainsi répondu présent à l'appel de Svetlana Tikhanovskaïa, qui s'est réfugiée en Lituanie le 11 août après avoir revendiqué la victoire à la présidentielle du 9 août face à Alexandre Loukachenko, en poste depuis 1994. Dans un entretien à l'AFP lundi, l'opposante expliquait avoir «terriblement besoin d'une médiation pour éviter que davantage de sang soit versé». «M. Macron pourrait être ce médiateur, avec les leaders d'autres pays», avait-elle déclaré.

Convaincre la Russie

A l'issue de sa rencontre avec Emmanuel Macron mardi, Svetlana Tikhanovskaïa a assuré que le dirigeant français «sout(enait) l'idée de la médiation parce qu'il comprend que des pays puissants doivent être impliqués pour entamer des négociations avec Loukachenko». Elle a également annoncé qu'elle s'exprimerait devant les députés français le 7 octobre prochain, et souligné le rôle que pourrait jouer Moscou dans cette médiation. «Je pense qu'il (Emmanuel Macron, NDLR) parlera de la Biélorussie avec la partie russe et fera tout son possible pour impliquer la Russie dans ces négociations», a-t-elle déclaré.

Vladimir Poutine est en effet le principal allié d'Alexandre Loukachenko. Considéré comme le «dernier dictateur d'Europe», l'homme de 66 ans n'est reconnu ni par l'Union européenne ni par les Etats-Unis, mais a reçu publiquement le soutien du président russe mi-septembre lors d'une rencontre à Sotchi. Tout comme Svetlana Tikhanovskaïa, Emmanuel Macron est conscient du rôle décisif que pourrait jouer Vladimir Poutine dans la résolution de la crise.

Selon le président français - qui tente ces derniers mois de se rapprocher du Kremlin -, l'ex-officier du KGB est favorable à la médiation de l'OSCE. Sauf que ce mardi, lors d'un forum russo-biélorusse, le président russe a condamné les initiatives internationales pour trouver une issue à la crise en Biélorussie, dénonçant des «pressions extérieures sans précédent» sur la Biélorussie. Une phrase en forme de tacle à peine voilé au «médiateur» Emmanuel Macron, mais aussi à l'UE, qui pourrait prendre des sanctions contre le régime biélorusse lors du sommet européen de jeudi et vendredi.