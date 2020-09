Colombie : 18 millions de dollars retrouvés dans une cachette de Pablo Escobar

L’ombre de Pablo Escobar plane toujours. Son héritage, légendaire ou réel, aussi. Près de 27 ans après sa mort, son neveu a annoncé avoir trouvé dans sa maison de Medellin une cachette où était entreposé un butin estimé à 18 millions de dollars.

Nicolas Escobar explique avoir eu des «visions» qui l’ont poussé à détruire le mur d’un garage de la bâtisse familiale, raconte Red Noticias. Il y a découvert une salle qui n’avait pas été utilisée depuis plus de 30 ans. A l’intérieur, une multitude de billets, une pépite d’or, une montre Rolex, mais aussi des enregistreurs, des radios ou une machine à écrire.

#Exclusivo | No todos los secretos sobre los tesoros de Pablo Escobar habían sido revelados. #RedMásNoticias conoció sobre la última caleta del exjefe del cartel de Medellín.





Investigación de @fabianforeroba1 y @ChichoGiraldoRe. pic.twitter.com/9NzJRmWNK5 — red+ noticias (@RedMasNoticias) September 23, 2020

Malheureusement pour lui, les billets se sont tellement dégradés avec le temps qu’ils ne sont plus utilisables et n’ont plus de valeur. Autre frustration, un appareil photo pas encore développé a également été retrouvé, mais sa vétusté ne le rend pas exploitable, laissant à l’imaginaire de chacun les images qu’il renferme.

Considéré à l’époque comme le septième homme le plus riche au monde, le trafiquant de drogue Pablo Escobar est connu pour avoir dissimulé des caches d’argent un peu partout. Des rumeurs, amplifiées par cette nouvelle découverte, disent que certaines n’ont toujours pas été révélées. En 2016, un Français avait par exemple trouvé un coffre en détruisant la maison du malfrat, à Miami.