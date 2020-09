Fred Perry retire de la vente un polo adopté par un groupe d’ultra droite américain

La marque de vêtements Fred Perry, célèbre pour sa gamme de polos, a décidé de retirer de la vente un de ses modèles, adopté comme tenue par les Proud Boys, un mouvement d’ultra droite américain.

Le polo en question, appelé Black/Yellow/Yellow, est intégralement noir, avec des liserés jaunes aux manches et sur le col. La couronne de laurier, symbole de la marque, est également cousue en jaune.

Dans un communiqué, Fred Perry exprime son «incroyable frustration» que les Proud Boys se soient appropriés le polo et l’aient détourné pour en faire une marque de reconnaissance.

Fred Perry does not support and is in no way affiliated with the Proud Boys. Read our statement here.

— Fred Perry (@fredperry) September 25, 2020