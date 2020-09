Le groupe de K-pop BTS va entrer en bourse et toucher le jackpot

Big Hit Entertainment, le label du boys band sud-coréen BTS et superstar de la K-pop, va entrer en bourse le mois prochain, permettant à son producteur de devenir milliardaire, et aux membres du groupe, d'empocher au passage un joli pactole.

Bang Si-hyuk, également connu sous son surnom «Hitman Bang» a de quoi se frotter les mains.

La première cotation de sa société doit intervenir le 15 octobre prochain sur la base d'une capitalisation totale de près de 4 milliards d'euros, soit la plus grosse introduction à la Bourse de Séoul depuis ces trois dernières années.

JUST IN: #BTS record label Big Hit Entertainment will raise about $820 million from its IPO after pricing shares at the top end of the range.





The listing is set to make founder Bang Si-hyuk a billionaire while turning the singers into multimillionaires. https://t.co/9aAc2GOX3K

— Bloomberg (@business) September 28, 2020