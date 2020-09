New York : élu «héros du métro» pour son courage, il gagne un an de trajets gratuits

Le bon samaritain du métro. Rikien Wilder – un Américain de 44 ans – a été élu «héros du métro» par la société qui gère les transports new-yorkais, après avoir pris d'énormes risques pour arrêter un homme qui tentait de faire dérailler un train à la gare de 14 Street Station, située au nord de Greenwich Village.

Rikien Wilder – qui attendait le métro à la gare de Greenwich Village ce dimanche – avait aperçu un homme qui déposait de la ferraille sur les rails. Prenant son courage à deux mains, le quarantenaire avait alors sauté sur les voies pour déblayer rapidement les débris volontairement laissés par cette personne visiblement mal intentionnée.

Un geste héroïque qui n'a pas empêché le criminel de récidiver sur d'autres voies, causant le déraillement du train qui entrait en gare. Une scène à laquelle Rikien Wilder aurait pu assister impuissant, s'il n'avait pas préféré courser l'homme qui s'enfuyait.

«Mon adrénaline est montée d'un coup et je me suis dit que je devais faire quelque chose», a-t-il déclaré, ajoutant que «normalement, quand quelque chose se passe à New York, vous regardez les infos, le gars s'enfuit et n'est jamais rattrapé. Alors je me suis dit que si un jour, j'assistais à une telle scène, je devais faire quelque chose».

Et son courage n'est pas passé inaperçu puisque la Metropolitan Transportation Authority (MTA) – la société qui gère les transports new yorkais – a tenu à récompenser celui qui est désormais érigé en sauveur, en lui offrant un an de trajets gratuits sur leur réseau.

We love to see New Yorkers taking care of one another.





While we never want you to go on the tracks, we're grateful to Rikien Wilder for all he did to try to remove the debris from the tracks in Sunday's vandalism-caused derailment. He helped keep the customers and crew safe. pic.twitter.com/2E5s5aEn5o

— MTA. Wear a Mask. Stop the Spread. (@MTA) September 23, 2020