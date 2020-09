Premier débat Trump-Biden : une opposition de style décisive

La première confrontation. Joe Biden et Donald Trump se feront face ce 29 septembre dans un débat présidentiel qui a tout d'une bataille rangée. Dans une campagne violente, secouée par une guerre constitutionnelle, une pandémie mondiale et des manifestations dans tout le pays, les deux hommes vont devoir convaincre ceux qui ne le sont pas encore.

Si ce débat n'est qu'une étape pour beaucoup d'Américains, sachant que leur choix est déjà fait, l'importance de l'événement n'est pas à sous-estimer. Historiquement les débats ont souvent pu décider du résultat final de l'élection. À titre d'exemple, on estime souvent que le premier affrontement télévisé entre John Kennedy et Richard Nixon a inversé la tendance et permis au premier d'être élu quelques semaines plus tard.

Par le passé, Donald Trump s'est toujours montré à l'aise dans l'exercice. Que ce soit face à Hillary Clinton ou ses adversaires pendant la primaire républicaine en 2016, le président sortant a eu le don de trouver la petite phrase qui marquera les esprits, quitte à ce que celle-ci soit une insulte ou une outrance. Sa technique marche d'autant plus qu'elle est originale pour un politicien.

«Les candidats utilisent souvent des petits mots pour commencer leurs phrases, comme "et bien...", ce que Trump ne fait pas. Ces mots ont pour but de découper des questions multiples, qui sont communes dans les débats, mais donnent l'impression que le candidat n'est pas sûr de lui», explique Jennifer Sclafani, linguiste à l'université de Massachusetts à Boston. La chercheuse, qui a écrit un livre pour décoder la manière de s'exprimer du président, explique qu'il préfère commencer directement à parler, sans pour autant répondre à la question posée.

Joe Biden a également été un bon débatteur par le passé. Cependant, un bégaiement enfoui depuis sa jeunesse est réapparu avec l'âge et le stress de la campagne. Depuis, les images de l'ancien vice-président glissant sur les mots, hésitant au milieu de phrases et se trompant dans des affirmations ont largement été diffusées sur les réseaux sociaux, et peuvent inquiéter son équipe de campagne.

Biden 2020 vs Clinton 2016

Pour autant, le candidat n'a pas perdu ses réflexes. «Je ne pense pas qu'il soit aussi fragile que cela. Il a une longue carrière politique, il a fait face à des situations difficiles et est solide», explique François Vergniolle de Chantal, professeur à l'université de Paris et spécialiste des institutions politiques américaines. Le chercheur explique que le risque pour Joe Biden ne vient pas de ses gaffes ou de Donald Trump, mais du comportement plus général du démocrate lui-même.

«Il ne faut pas qu'il refasse la campagne d'Hillary Clinton en 2016. Pour le moment il se différencie par son côté direct et accessible, loin de l'establishment représenté par Clinton», assure le chercheur. Se placer comme un technocrate qui a toutes les solutions et qui regarde de haut Donald Trump serait donc du «pain béni» pour ce dernier. L'équipe de campagne du président sortant n'est pas non plus particulièrement sereine. Ainsi, Stephen Miller, conseiller du président, a déclaré au Washington Post que Joe Biden était le favori de la confrontation du 29 septembre.

Pour contrebalancer, Donald Trump devrait enchaîner les attaques, selon Jennifer Sclafani. «Je pense qu'il interrompra son adversaire comme il l'avait fait en 2016, et qu'il va utiliser ses coups habituels pour le dénigrer. Ses supporters acceptent et se réjouissent de ce type de comportement "non présidentiable"», explique-t-elle. Difficile donc d'imaginer un grand débat d'idées face à ces deux hommes qui n'ont que très peu de respect l'un pour l'autre. Reste à savoir si l'un d'entre eux en sortira grandi.