Règles, diffusion, sujets abordés... Tout savoir sur le premier débat présidentiel entre Trump et Biden

Le duel tant attendu est arrivé. Ce 29 septembre, Donald Trump et Joe Biden se feront face dans un premier débat présidentiel. À un mois de l'«Election Day», les deux hommes auront pour but de convaincre et prouver qu'ils sont suffisamment armés pour siéger à la Maison Blanche pendant les quatre prochaines années.

Comment regarder le débat ?

Le débat est organisé à Cleveland (Ohio), et aura lieu à 3h00 du matin heure française (20h heure locale). Il sera possible de le regarder en direct sur l'antenne de CNEWS dès le début de la diffusion américaine. Les voix des deux candidats ainsi que du présentateur seront traduites en français. À noter qu'une rediffusion aura lieu à 4h30 du matin.

Qui arbitre la confrontation ?

Pour ce premier débat, c'est Chris Wallace qui a été choisi comme modérateur. Ce journaliste de Fox News âgé de 72 ans est réputé pour être un très bon intervieweur politique. Il a d'ailleurs récemment réalisé un entretien avec Donald Trump dans le jardin de la Maison Blanche. Malgré son appartenance à Fox News, il est considéré comme un journaliste impartial, qui ne favorisera ni l'un ni l'autre des candidats. D'ailleurs, selon les médias américains, Donald Trump et Joe Biden n'ont pas sauté de joie à l'annonce du nom du modérateur. De plus, il connaît parfaitement l'exercice pour avoir arbitré l'un des débats entre le républicain et Hillary Clinton en 2016. Tous les médias avaient alors salué sa performance. «Pas de débat truqué ici : Chris Wallace a gagné cette nuit», avait ainsi titré le site d'information politique The Hill.

Quelles sont les règles ?

Le premier et le troisième débat présidentiel suivent des règles similaires. L'heure et demie prévue pour l'événement est divisée en 6 parties précises de 15 minutes. Le modérateur posera des questions aux deux candidats, qui disposeront de deux minutes pour répondre. Les sujets débattus ne sont pas sélectionnés au hasard, et ne répondent pas nécessairement à l'actualité la plus brulante, puisqu'ils sont déterminés par la Commission sur les débats présidentiels. Il s'agit d'une organisation bi-partisane qui organise ces événements depuis la fin des années 90.

Quels seront les sujets abordés ?

Le 22 septembre, les différents sujets ont donc été annoncés. Chris Wallace va en premier lieu interroger les deux candidats sur les réussites et les échecs qu'ils ont connus au cours de leur carrière politique. La polémique concernant la Cour suprême et le remplacement de Ruth Bader Ginsburg sera ensuite débattu, ainsi que la crise du coronavirus, l'économie, et les tensions raciales. Le débat devrait se terminer sur l'intégrité de l'élection présidentielle. En effet, Donald Trump a régulièrement mis en doute celle-ci, assurant que les votes par correspondances plébiscités en raison du Covid-19 entraineraient un risque de fraude trop important. Il a par ailleurs refusé de promettre un passage de pouvoir pacifique en cas de défaite. Il va sans dire que ces sujets sont particulièrement explosifs ces derniers temps aux Etats-Unis, et que ce débat s'annonce donc particulièrement animé.