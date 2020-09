Salt Bae doit fermer son restaurant pour non-respect du protocole sanitaire

Le célèbre boucher turc Salt Bae, de son vrai nom Nusret Gokçe, a été contraint, ce samedi 26 septembre, de fermer l’un de ses restaurants, situé à Boston (Etats-Unis), pour non-respect du protocole sanitaire visant à lutter contre la propagation du coronavirus.

Comme le rapporte CNN, plusieurs personnes ont signalé, sur le site de la ville, que les clients, mais aussi les employés, ne portaient pas systématiquement de masque de protection, et que la distanciation physique n’était pas respectée, alors que le Covid-19 continue de frapper de plein fouet le pays.

Devenu célèbre pour sa manière très particulière de découper et de saler la viande, le propriétaire de la chaîne de restaurants Nusr-Et Steakhouse a également fait parler de lui la semaine dernière après avoir posté une vidéo sur son compte Instagram, qui compte plus de 30 millions d’abonnés.

Sur les images, filmées le vendredi 18 septembre, on peut voir une foule de personnes en train d'attendre devant son établissement à l'occasion de son inauguration. Et des rassemblements similaires ont eu lieu tout le week-end, a précisé le quotidien américain The Boston Globe.

Salt Bae a donc reçu l'obligation de fermer les portes de son restaurant, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Les autorités ont également décidé de suspendre sa licence de débit de boissons. Le restaurateur de 37 ans doit comparaître devant la justice ce mardi 29 septembre.