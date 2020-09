Une institutrice condamnée à mort pour avoir empoisonné 23 enfants

Wang Yu, une institutrice travaillant dans une garderie de la ville de Jiaozuo en Chine, a été condamnée à mort pour avoir empoisonné 23 enfants en mars 2019. L’un d’eux est décédé quelques mois plus tard.

L’année dernière, l’un des enfants sous sa garde avait été transporté à l’hôpital juste après son petit-déjeuner. Au même moment, 22 autres enfants ont été pris de crises de vomissement et d’évanouissement après avoir mangé leur porridge du matin. La police avait alors ouvert une enquête, rapporte la BBC.

Les autorités accusent Wang Yu d’avoir mis du nitrite de sodium dans le petit-déjeuner des enfants que gardait l’une de ses collègues. Le nitrite de sodium, est un additif alimentaire souvent utilisé dans l’industrie agroalimentaire, mais qui peut s’avérer toxique s’il est ingéré en grande quantité. Selon la justice, il s’agirait d’un acte de vengeance, après une dispute avec sa collègue concernant la garde des enfants. L’une des victimes empoisonnées est décédé en janvier dernier, après dix mois passés à l’hôpital.

Lundi 28 septembre, la justice chinoise a condamné Wang Yu à mort. Elle a également rappelé que ce n’est pas la première fois que cette femme tente d’empoisonner quelqu’un : quelques années plus tôt, elle avait acheté du nitrite sur Internet et empoisonné son mari. Le tribunal a affirmé que Mme Wang était «abjecte et vicieuse, et les conséquences de ses crimes sont extrêmement graves. Elle mérite d’être sévèrement punie.»