Débat Trump-Biden : qui sort vainqueur de la confrontation ?

Comment analyser un tel débat ? Le duel entre Joe Biden et Donald Trump ce 29 septembre a été particulièrement violent, et a surpris tous les observateurs tant les interruptions et les insultes ont été nombreuses. Dans ce contexte, difficile de nommer un vainqueur clair.

Pour autant, les médias américains et étrangers s'y sont essayés. CNN a d'abord donné la parole aux téléspectateurs. 60% d'entre eux ont choisi Joe Biden comme gagnant de la soirée. Cela ne veut cependant pas dire grand-chose en matière de vote, puisque Hillary Clinton avait obtenu le même score en 2016. Pour Fox News, l'ancien conseiller de Bill Clinton et analyste politique Doug Schoen a lui choisi de déclarer Donald Trump vainqueur, car c'est lui qui dirigeait la conversation.

De son côté, le journaliste Nate Cohn déclare sur le New York Times qu'il n'y a pas de gagnant. Cependant, pour lui, «pas de vainqueur signifie que Joe Biden a gagné». «Je dirais qu'il n'a pas toujours été grandiose. (...) Mais je ne pense pas qu'une vidéo donnant une mauvaise image de lui sera diffusée en boucle demain. Je vois beaucoup de vidéos de Donald Trump qui vont tourner», écrit-t-il. Même son de cloche du côté de la BBC. «Le gagnant est celui qui est sorti le moins couvert de taches. Ce mardi soir, cet homme était Joe Biden», écrit Anthony Zurcher.

Chez les Britanniques de The Independant, Joe Biden est également en tête. John Benett, chef du bureau de Washington, a expliqué que le démocrate avait semblé plus «présidentiable que son opposant». Il faut cependant rappeler que Donald Trump n'est pas jugé par sa base électorale.

D'une manière générale donc, tout le monde s'accorde à dire que le débat n'était pas au niveau. «Qui a gagné? Personne. Pas la politique. Pas les Américains qui n’ont pas eu un débat à la hauteur des enjeux», écrit la politologue spécialiste des Etats-Unis Célia Belin sur Twitter. Jean-Eric Branaa, lui aussi politologue, explique malgré tout dans une analyse que «Joe Biden a réussi sa soirée». Ces conclusions laissent donc encore la place au suspense pour les deux derniers débats qui auront lieu le 15 et le 22 octobre prochain.