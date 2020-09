DIRECT - Coronavirus : le tribunal administratif de Bordeaux déboute les salles de sport qui contestaient leur fermeture

Le rebond de l'épidémie du coronavirus est bien présent, raison pour laquelle le gouvernement français a considérablement durci le ton mercredi 23 septembre en annonçant une nouvelle série de mesures restrictives. Lundi 28 septembre, la barre symbolique du million de morts dans le monde a été franchie.

> L'obligation de fermeture à 22h pour les bars à Paris est entrée en vigueur ce lundi 28 septembre

> Cinq vaccins (trois occidentaux et deux chinois) sont en phase 3 de tests

> L'épidémie a fait au total au moins 31.893 morts en France

13h01

Le ton monte encore entre le gouvernement et les patrons des restaurants, cafés, bars, traiteurs et discothèques, appelés par leur principale organisation à "faire du bruit" chaque vendredi pour protester contre le "deuil" de leurs métiers auquel les contraignent restrictions et fermetures, disent-ils.

Dans un "appel à la mobilisation générale" sur tout le territoire, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) demande mercredi à "tous les chefs d'entreprises et leurs salariés" de "faire du bruit" devant leur établissement, ce vendredi à 11H45 et "chaque vendredi aussi longtemps que nécessaire".

12h54

Le tribunal administratif de Bordeaux a débouté des syndicats de salles de sport et de fitness qui protestaient contre un arrêté préfectoral ayant ordonné leur fermeture en Gironde pour lutter contre le coronavirus, a annoncé mercredi la préfète Fabienne Buccio.

C'est la première décision de justice sur un recours des salles de sport contre leur fermeture dans plusieurs grandes villes depuis lundi pour deux semaines, alors qu'une quinzaine d'actions similaires ont été lancées dans toute la France.

08h51

La ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal a écarté pour le moment une "fermeture généralisée des universités" malgré la recrudescence de l'épidémie de coronavirus. Jusqu'à présent "quelques dizaines de sites ont été fermés", souvent par des écoles n'ayant qu'un seul bâtiment comme Sciences-Po Reims, a-t-elle indiqué sur Europe 1.

Santé publique France a récemment souligné qu'un tiers des clusters se trouvaient désormais dans les écoles et les universités, sans différencier les deux.

07h56

Le laboratoire pharmaceutique allemand CureVac a annoncé avoir commencé les essais cliniques de deuxième phase de son vaccin expérimental contre le Covid-19. "Un premier participant a été vacciné" en appliquant la technologie qui fait la spécialité de CureVac, basée sur des molécules "ARN messager" (ARNm) qui se trouvent dans le corps humain, a indiqué le laboratoire de Tübingen dans un communiqué mardi soir.

L'étude sera menée au Pérou et au Panama et comptera en tout 690 participants.

07h49

La Belgique, un des pays européens les plus endeuillés par la pandémie de coronavirus, a franchi mercredi la barre des 10.000 morts, selon les chiffres de l'institut de santé publique Sciensano. Ce pays d'environ 11,5 millions d'habitants à la forte densité de population recensait 10.001 décès, soit 13 (bien 13) de plus sur les dernières 24 heures, et 117.115 cas positifs au total, contre 115.353 la veille, selon le bilan quotidien de Sciensano.