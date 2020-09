Mur du son : les 5 plus grands records

Alors qu'un avion de chasse a franchi le mur du son au-dessus de la région parisienne ce mercredi 30 septembre, voici les principaux records liés à une vitesse réputée comme infranchissable dans le milieu de l'aviation.

Le mur du son correspond à une vitesse au moins égale à celle de la vitesse du son, soit 1 224 km/h, ou 343.2 mètres par seconde, dans l'air à 15 °C.

L’expression « mur du son » reviendrait à W.F. Hilton. Lors d’une conférence de presse en 1935, ce physicien anglais, spécialisé en aérodynamique, aurait expliqué aux journalistes comment les ailes et les commandes d’un avion se durcissent et deviennent instables lorsque l’appareil prend de la vitesse et s’approche de la vitesse du son. W.F. Hilton aurait alors parlé d’une barrière. Dès le lendemain les journaux titraient sur ce « mur du son ».

1947

Le 14 octobre 1947, le pilote de chasse américain Charles Yeager franchit pour la première fois, la barrière mythique de mur du son, à bord d'un avion prototype lar Bell X 1, à une vitesse de 1126 KM/H. Il survole le lac asséché de Murac en Californie. Dans le contexte de la Guerre froide, les autorités américaines préfèrent à l’époque garder le secret sur cet exploit. Il ne sera rendu public qu'en 1948. Par la suite, ce record sera battu à de nombreuses reprises par des avions.

1952

Le 28 octobre 1952, le premier avion français, le Mystère II, fabriqué par la société Marcel-Dassault franchi à son tour le mur du son au-dessus de Melun-Villaroche.

1953

Quelques mois plus tard, le 18 mai 1953, l'aviatrice américaine Jacqueline Cochran, devient la première femme à franchir le mur du son à bord d'un Canadair F-86 Sabre.

Partie de la base d'Edwards en Californie, elle atteint la vitesse de 1 050 kilomètres/heure. Le 15 août suivant, c’est l'aviatrice française, Jacqueline Auriole, qui réalise cet exploit à bord d'un Mystère II.

1997

En 1997, le britannique Andy Green, ancien pilote de chasse de la Royal Air Force, est le premier à franchir le mur du son avec un véhicule sur terre. A bord, d'une auto fusée appellée Thrust Supersonic Car (TSSC), il bat le record mondial de vitesse au sol, a 1 149 km/h, dans le désert de Black Rock, dans le Nevada.

2012

Felix Baumgartner est le premier à franchir le mur du son en chute libre. S’élançant à plus de 39 000 mètres d’altitude, le parachutiste autrichien a atteint la vitesse de 1.342,8 km/h.