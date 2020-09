«Tu vas la fermer, mec ?» : l’équipe de Joe Biden vend déjà des t-shirts avec la phrase choc

La «punchline» de la soirée. Avant même la fin du premier débat de la présidentielle américaine mardi soir, l'équipe de campagne de Joe Biden a mis en vente un t-shirt reprenant le «Will you shut up, man» («Tu vas la fermer, mec») lancé par le candidat démocrate à Donald Trump.

Sur le t-shirt noir, vendu entre 30 et 33 dollars (entre 26 et 28 euros) sur la boutique en ligne officielle de Joe Biden, apparaît en lettres capitales blanches l'inscription de la phase choc prononcée par l'ancien vice-président de Barack Obama, superposée à la photo d'un Donald Trump à la mine renfrognée.

Une saillie lancée par Joe Biden dès le début du débat, lassé d'être interrompu par Donald Trump, qui ne cessait de lui poser la même question sur sa volonté de nommer des juges classés à gauche à la Cour suprême. Cette attitude a fait sortir de ses gonds le candidat de 77 ans, pourtant d'habitude si placide. «Tu vas la fermer, mec», a-t-il lancé, avant d'ajouter : «C'est tellement peu présidentiel.» Le premier moment fort d'un débat houleux et cacophonique.

Donald Trump : « Il ne répond pas à la question »



Joe Biden : « Est-ce que vous allez vous taire ? » pic.twitter.com/4b6ilr0gnv — CNEWS (@CNEWS) September 30, 2020

Les recettes de la vente de ces t-shirts serviront à financer la campagne de Joe Biden, est-il précisé sur la boutique en ligne du candidat.

Ce n'est pas la première fois que l'équipe du démocrate attaque Donald Trump via son merchandising. Il y a quelques jours, après les révélations du New York Times sur les déclarations fiscales du président américain, elle avait mis en vente des stickers portant l'inscription «J'ai payé plus d'impôts sur le revenu que Donald Trump».