Cinq perroquets qui insultaient les visiteurs ont été retirés d'un zoo

Les perroquets ont la réputation d'être bavards, mais pas forcément celle d'être grossiers. C'est pourtant la spécialité d'Eric, Jade, Elsie, Tyson et Billy, cinq Gris du Gabon offerts au Lincolnshire Wildlife Park, un zoo de l'est de l'Angleterre. Les volatiles ont dû être séparés car ils ne cessaient d'insulter les visiteurs et le personnel.

Selon les informations de CNN, les volatiles appartenaient à cinq propriétaires différents qui ont tous décidé de confier leur animal à ce parc. Arrivés la même semaine, ils ont partagé une quarantaine avant d'être installés à la vue des visiteurs.

Parrots at Lincolnshire Wildlife Park moved because they swear too much at visitors





"I get called a fat twat every time I walk past," chief executive Steve Nichols complained. https://t.co/eXEmdd5SHB

— Jay Owens (@hautepop) September 29, 2020