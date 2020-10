Climat : les océans devraient monter de 10 cm avant la fin du siècle

Les conséquences catastrophiques du réchauffement climatique ne cessent de se préciser. Selon une étude publiée dans la revue Nature, la fonte de la calotte glacière du Groenland va causer au XXIe siècle une augmentation du niveau des mers sans précédent depuis près de 12.000 ans.

Il a fallu pas moins de cinq années de travail aux scientifiques de l'Université américaine de Buffalo pour en arriver à cette conclusion. Pour cela, ils ont reconstruit toute l'Histoire de la fonte des glaces de la calotte glacière du Groenland à partir du début de l'Holocène, période géologique qui a commencé il y a 11.700 ans. Ils ont ainsi pu déterminer quelles fluctuations de la masse de glace sont naturelles et lesquelles sont liées au changement climatique induit par l'Homme.

Ils se sont ainsi rendus compte que jusqu'à la fin des années 1990 existait un équilibre, la quantité de neige tombant en hiver compensant la fonte des glaces en été. Mais depuis, l'accélération du réchauffement climatique a rompu cet équilibre, la calotte du Groenland perdant par exemple près de 500 milliards de tonnes en 2019, un record depuis les premières observations effectuées par satellite, en 1978. Ce qui a provoqué pour près de 40% de l'augmentation du niveau des mers cette même année.

Et si les émissions de CO2 se pousuivaient au même rythme, l'étude conclut que la couche de glace du Groenland pourrait se réduire de 36.000 milliards de tonnes entre 2000 et 2100, ce qui ferait donc augmenter le niveau des océans de 10 cm. Ce qui aurait des conséquences dramatiques, de nombreuses îles risquant d'être submergées, comme nombre de zones côtières et même les zones situées sur les bords des fleuves.

«Sans changement de trajectoire maintenant, cette hausse (du niveau des océans, ndlr) va bouleverser la vie sur toute la planète, explique Jason Brine, l'un des principaux auteurs de l'étude. Quelles que soient les futures émissions de CO2, la calotte du Groenland perdra plus de glace lors de ce siècle que pendant les périodes les plus chaudes des 12 000 dernières années.»