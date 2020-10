Corée du Nord : des tests graphologiques pour retrouver l’auteur d'un graffiti contre le gouvernement

Une véritable traque. Les autorités nord-coréennes procèdent à des tests graphologiques des habitants du comté d’Unsan, au nord de la capitale Pyongyang. Un graffiti anti-gouvernement y a été retrouvé mi-septembre, et le gouvernement recherche son auteur.

«A bas les fonctionnaires du parti, qui vivent en exploitant le peuple». Ces mots, inscrits sur le mur du marché d’Usan, ont immédiatement fait réagir les autorités. «Les responsables de la sécurité ont conclu que ce graffiti était une tentative de renverser les membres du parti et un acte anti-gouvernement, qui critique directement la direction du parti, y compris Kim Jong Un», a affirmé une source locale à Radio Free Asia.

Les agents du département de sécurité du gouvernement toquent donc à toutes les portes et demandent aux habitants d’écrire sur une feuille, puis envoie les envoie à la direction générale pour les analyser. Ils vérifieraient même l’écriture des enfants. Même les personnes seulement de passage dans le comté sont soumises au test graphologique.

Selon la source interrogée par le média américain, les autorités ont d’abord demandé aux habitants d’écrire de la main droite, puis ont ouvert une nouvelle investigation en retournant demander aux riverains d’écrire de la main gauche. Aucun suspect n'a été arrêté pour le moment.

Les habitants de la province seraient quant à eux plutôt en accord avec le graffiti, selon Radio Free Asia, même s’ils ne se risquent pas à le dire haut et fort. Il existe de grandes inégalités entre les responsables gouvernementaux et le reste de la population. Certains n’ont par exemple pas accès à l’électricité, et ils ne peuvent pas manger ce qu’ils veulent, les meilleures denrées étant réservées aux fonctionnaires du parti unique.