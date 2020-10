DIRECT - Coronavirus : l'ancienne ministre Sylvia Pinel testée positive

Le rebond de l'épidémie du coronavirus est bien présent, raison pour laquelle le gouvernement français a considérablement durci le ton mercredi 23 septembre en annonçant une nouvelle série de mesures restrictives. Lundi 28 septembre, la barre symbolique du million de morts dans le monde a été franchie.

L'ancienne ministre Sylvia Pinel a annoncé ce vendredi qu'elle avait été testée positive au Covid-19. «Je me suis immédiatement mise à l'isolement et je le resterai jusqu'à la fin des symptômes», a-t-elle indiqué.

Ministre déléguée de l'Artisanat et du commerce (de 2012 à 2014) puis du Logement et de l'Egalité des territoires (de 2014 à 2016), elle est aujourd'hui députée dans la deuxième circonscription du Tarn-et-Garonne.

J'ai été testée positive à la Covid-19. Afin d'éviter toute propagation du virus, je me suis immédiatement mise à l'isolement et je le resterai jusqu'à la fin des symptômes.



Aussi, j'invite chacune et chacun à la plus grande vigilance et au strict respect des gestes barrières.

— Sylvia PINEL (@SylviaPinel) October 2, 2020