Indonésie : un prisonnier passe 8 mois à creuser un tunnel et s’échappe

La police indonésienne était en alerte, ce vendredi 2 octobre, après qu'un homme de nationalité chinoise, incarcéré dans l'une des pires prisons du pays, a réussi à s'échapper de sa cellule par un tunnel qu'il avait mis huit mois à creuser.

Aucun garde ne s'était aperçu de rien pendant tout ce temps. Mais lorsque l'un d'entre eux est venu, lundi dernier, vérifier la cellule de Cai Phang Pan, il a bien fallu se rendre à l'évidence.

Chinese inmate pulls Shawshank Redemption-esque escape from Indonesian prison by digging tunnel over 8 months https://t.co/DyAkHotoPi pic.twitter.com/M6DM0OisnQ

