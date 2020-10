Tout savoir sur Hope Hicks, la conseillère de Donald Trump qui lui a transmis le Covid-19

Proche collaboratrice de Donald Trump, Hope Hicks a été testée positive au Covid-19 après avoir accompagné les voyages du chef de l'Etat.

Le président a annoncé ce 2 octobre qu'il avait été testé positif au Covid-19 avec sa compagne Melania Trump, après qu'elle les ait contaminés.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020