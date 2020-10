Un enregistrement audio sur les enfants de migrants met Melania Trump dans l'embarras

La guerre est définitivement déclarée entre Melania Trump et Stephanie Winston Wolkoff, son ancienne conseillère et amie. Déterminée à faire tomber le masque du couple présidentiel, cette dernière a partagé des enregistrements dans lesquels l'impénétrable Première dame se lamentait face au tollé provoqué par la séparation des familles de migrants ayant franchi illégalement la frontière avec le Mexique.

En pleine promotion de son livre «Melania and Me», dans lequel elle prétend dévoiler le vrai visage de Melania Trump, Stephanie Winston Wolkoff a accordé une interview à CNN, et en a profité pour diffuser l'enregistrement en question, datant de juillet 2018. «Ils disent que je suis complice. Que je suis comme lui. Que je le soutiens. Que je n'en dis pas assez, que je n'en fais pas assez», se lamente la Première dame, qui affirme pourtant «travailler comme une folle».

Alors qu'elle s'attelait à l'époque à l'organisation des fêtes de Noël à la Maison Blanche, Melania Trump déclare aussi dans l'enregistrement : «Qui en a quelque chose à faire des décorations de Noël ? Mais je suis obligée de le faire. Et quand je le fais, on me parle des enfants séparés à la frontière. Mais p***** lachez-moi. Ils disaient quelque chose quand Obama faisait pareil ?»

In secretly recorded audio, Melania Trump says about reporters asking her about kids separated at border: "Give me a fucking break." She assails the "liberal media," says she doesn't want to do a story on Fox, and adds, "Who gives a fuck about Christmas stuff and decorations?" pic.twitter.com/Ia2U2WmzN5

