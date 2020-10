Coronavirus : qu'en est-il vraiment de l'état de santé de Donald Trump ?

Donald Trump, testé positif au coronavirus, a été admis à l'hôpital Walter Reed ce vendredi 2 octobre. Si les déclarations officielles sur son état de santé sont rassurantes, d'autres sources semblent indiquer le contraire.

«Ce matin, le président va très bien», a assuré Sean Conley, le médecin de la Maison-Blanche ce samedi, accompagné de neuf médecins et infirmiers en blouse blanche lors d'une conférence de presse organisée devant l'hôpital Walter Reed situé près de Washington.

«Nous surveillons ses fonctions cardiaques, rénales et du foie, toutes sont normales. Le président ce matin n'est pas sous oxygène, il n'a pas de difficultés à respirer ni à marcher à l'intérieur de l'unité médicale de la Maison-Blanche», a ajouté le médecin.

Quelques minutes après cette déclaration, c'est une tout autre version qui a été recueillie par une source «ayant connaissance de l'état de santé» du président, selon l'AFP. «Les signes vitaux du président ces dernières 24 heures ont été très inquiétants, et les 48 prochaines heures seront critiques en termes de soins. Nous n'avons toujours pas emprunté une voie claire vers le rétablissement», aurait déclaré cette source anonyme, qui ne serait autre que Mark Meadows, le chef de Cabinet de la Maison-Blanche, d'après le journaliste britannique Piers Morgan.

President Trump's Chief of Staff Mark Meadows is the White House 'source' who just told reporters: 'The president’s vitals over the last 24 hours were very concerning & the next 48 hours will be critical in terms of his care. We’re still not on a clear path to a full recovery.'

— Piers Morgan (@piersmorgan) October 3, 2020