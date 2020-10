Tout savoir sur Petra de Sutter, la première ministre transgenre en Europe

Pour la première fois en Europe, une femme trans accède à un gouvernement. Une petite révolution dans la communauté LGBT+.

Petra de Sutter, 57 ans, fait partie du gouvernement belge fraîchement nommé, alors que le pays n’était plus dirigé depuis plus d’un an et demi. Députée européenne depuis un an, elle a donc dû quitter le Parlement pour devenir vice-première ministre de Belgique. Elle aura également la charge des entreprises publiques et de l’administration publique.

«Je suis incroyablement reconnaissante de la confiance que j'ai reçue de mon parti. La nuit dernière j'ai reçu le feu vert pour participer à un nouveau gouvernement. Maintenant, je vais faire tout mon possible pour relancer notre pays et travailler à un nouveau futur pour tous les Belges avec ce gouvernement», a twitté Petra de Sutter jeudi.

Vanmorgen legde ik mijn eed af op het Koninklijk Paleis





Ik ben helemaal klaar om samen met deze ploeg te werken aan een gezonde, groene en sociale samenleving.#degoedekantop pic.twitter.com/32ONmAbUYW — Petra De Sutter (@pdsutter) October 1, 2020

La Belgique habituée aux premières en politique

Très appréciée de ses collègues au Parlement européen, la nouvelle vice-première ministre sera regrettée du côté de Bruxelles, où elle siégeait à la direction de la Commission du Marché intérieur et de la protection des consommateurs. Mais c’est bien pour ses combats pour les droits des femmes et des personnes LGBT+ qu’elle s’est fait connaître, et bien au-delà des frontières belges.

Petra de Sutter est gynécologue de profession, ses travaux dans le domaine et sa connaissance sur la fertilité étant connus dans le monde entier. Elle s’engage aussi sur les sujets de santé sexuelle, notamment pour ce qui est des personnes trans dont elle est devenue une icône.

Le choix du nouveau Premier ministre Alexander de Croo de la nommer à un tel poste de responsabilité ne surprend pas en Belgique. Car en 2011 déjà, le pays avait à sa tête un chef de gouvernement ouvertement homosexuel, en la personne d’Elio di Rupo. C’était là encore une première en Europe.