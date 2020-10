Zara Rahim, ancienne porte-parole d'Hillary Clinton, écrit vouloir la mort de Donald Trump

Zara Rahim, ex-communicante de Clinton, s’est exprimée sur Twitter sur le cas du président américain dans une publication depuis supprimée.

Un message qui intervient alors que Donald Trump et son épouse ont été diagnostiqués positifs au Covid-19 vendredi. Le chef d’Etat a même été transféré plusieurs jours dans un hôpital par précaution.

Former Clinton spokeswoman and Obama staffer Zara Rahim has locked her account after tweeting (and deleting) that she hopes Donald Trump dies of Covid-19 https://t.co/BGPQugfHR4 pic.twitter.com/fmATphhHwQ

— Tony Diver (@Tony_Diver) October 2, 2020