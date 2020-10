Chili : la police aurait jeté un jeune homme de 16 ans par-dessus un pont durant une manifestation

De violents affrontements ont eu lieu entre la police et des manifestants à Santiago, capitale du Chili, vendredi soir. Un adolescent de 16 ans aurait été jeté d’un pont par un policier.

Comme le souligne The Guardian, l’événement a lieu quelques semaines seulement avant un vote crucial au Chili pour changer ou non la constitution, établie sous Pinochet.

Vendredi soir, la tension est montée rapidement sur une des places centrales de Santiago. La présence policière dû à un rassemblement a fait monter la tension avec les manifestants. Rapidement, les carabiniers chiliens ont utilisé gaz lacrymogène et jets d’eau à forte pression pour disperser la foule.

Mais c’est par une vidéo que l’on a appris qu’un jeune homme de 16 ans était tombé d’un pont, atterrissant dans un canal en béton. Il est cependant dans un état stable dans une clinique non loin du lieu de l’accident.

Graphic: During a protest, a Chilean police officer threw a 16-year-old off a bridge into Santiago's Mapocho river.





The teenager has been rushed to a hospital.

— Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) October 3, 2020