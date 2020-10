Election américaine : Que se passe-t-il si Donald Trump ne peut plus se présenter ?

Que faire si Donald Trump n'est plus en capacité d'être le représentant des républicains pour la prochaine présidentielle américaine ? Alors que l'ancien homme d'affaires est hospitalisé après avoir été contaminé par le Covid-19, les questions se multiplient sur la marche à suivre.

Car en cas de maladie ou de décès, la Constitution a tout planifié concernant le transfert de pouvoir vers Mike Pence. En revanche, concernant l'élection présidentielle du 3 novembre prochain, les choses pourraient vite devenir chaotiques. Si Donald Trump n'est plus en mesure de se présenter, le Parti républicain va devoir investir un nouveau candidat en quelques jours. Pas besoin d'organiser une nouvelle primaire cependant, un vote en interne est organisé. Selon toute vraisemblance, le vainqueur pourrait être Mike Pence, mais cela n'est pas écrit.

Cependant, certains Etats ont déjà commencé à voter pour cette élection, en choisissant potentiellement Donald Trump sur leur bulletin de vote. Plusieurs Etats offrent en effet la possibilité de voter en avance par correspondance, un nombre grandissant d'électeurs ont pu en profiter à cause de la crise du coronavirus. Rectifier cela, et imprimer en temps et en heure les bulletins avec les bons noms serait un défi sans doute trop difficile à surmonter en si peu de temps.

Repousser l'élection ?

Le fait est que rien n'est véritablement prévu pour cette situation. Les votes pour Donald Trump iraient-ils au nouveau candidat républicain ? Faudrait-il revoter ? «Cela dépendrait de ce que les lois de chaque Etat disent ou ne disent pas sur cette éventualité, et beaucoup sont juste silencieuses sur cette possibilité», explique au New York Times Richard Hasen, professeur de droit à l'Université de Californie. Une élection dans ce climat mènerait donc presque à coup sûr à des plaintes et des décisions de justice qui seraient étudiées par la Cour suprême.

La solution la plus simple serait potentiellement de repousser le scrutin. Une chose qui ne peut être validée que par le Congrès via un vote bipartisan. Cela semble peu probable en temps normal à cause des divisions au sein de l'institution, mais une crise de cette ampleur pourrait entraîner une forme d'union sur la question. Cependant, cela ne semble pas être sur la table pour le moment malgré l'hospitalisation de Donald Trump. De quoi plonger encore un peu plus le pays dans l'incertitude si jamais le président ne guérissait pas rapidement.