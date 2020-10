L’étoile de Donald Trump à Hollywood une nouvelle fois saccagée

Le président américain voit une nouvelle fois sa célèbre étoile sur le Hollywood Boulevard de Los Angeles complètement détruite.

Coïncidence ou pas, le méfait s’est produit vendredi matin, seulement quelques heures après qu’on a appris que Donald Trump et son épouse Melania ont été testés positifs au Covid-19. Un homme armé d’une pioche s’est défoulé sur la plaque rendant hommage au président américain.

Et clin d’œil ou pas, le suspect portait un costume de Hulk, le célèbre super-héros de Marvel, bien connu pour sa force hors du commun.

MAN IN HULK COSTUME DESTROYED TRUMP’S HOLLYWOOD STAR TODAYpic.twitter.com/n9teoOFQ1v — The_Real_Fly (@The_Real_Fly) October 3, 2020

«Faire la différence en votant»

C’est déjà la quatrième fois que l’étoile de Donald Trump, inaugurée en 2007, est découverte vandalisée. Toutes depuis qu’il avait annoncé sa candidature à l’élection présidentielle américaine de 2016. C’est arrivé en septembre 2015, où l’on a retrouvé un grand X de couleur jaune sur l’étoile. Puis en octobre 2016, quelques semaines avant le scrutin, un homme armé d’une pioche avait fait effacer les lettres du nom du président. Enfin, en juillet 2018, c’est encore avec la même arme que le méfait s’était produit.

La présidente de la Hollywood Chamber of Commerce, Rana Ghadban, a immédiatement réagi dans un communiqué : «Toute étoile vandalisée ou détruite, peu importe à qui elle appartient, sera remplacée par le Hollywood Historic Trust, une organisation caritative et non-partisane […] Notre démocratie est basée sur le respect des lois. Les gens peuvent faire la différence en votant, et non en détruisant des biens publics.»

L’élection américaine a lieu dans moins d’un mois, d’ici là l’étoile sera certainement particulièrement surveillée, surtout si Donald Trump parvient à se faire réélire à la tête des Etats-Unis.