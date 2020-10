Vidéo : le clip de metal surprenant de l'armée d'Azerbaïdjan, en plein conflit avec l'Arménie

Plus «Guns» que «Roses». En plein affrontement violent avec l'Arménie dans la région frontalière disputée du Haut-Karabakh, l'armée azerbaïdjanaise a mis en ligne un clip musical de propagande étonnant, mettant en scène ses soldats et ses équipements militaires sur fond de heavy metal.

Partagée sur YouTube par le Service d'Etat des frontières azerbaïdjanaises, la chanson, intitulée «Atəş» («Feu» en français), est interprétée par les artistes locaux Narmin Karimbayova - célèbre pour avoir participé à la version azerbaïdjanaise de l'émission «The Voice» -, Ceyhun Zeynalov et Nur Group.

Azerbaijan have released a military music video, featuring their soldiers playing guitars in front of APCs and other military hardware. This is truly is bizarre. pic.twitter.com/FjHCzjw4Za

— Julian Lacey (@simulacrax) October 1, 2020