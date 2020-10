Vidéo : Les enfants de Kate et William s’expriment publiquement pour la première fois

Les trois enfants, dont le futur roi George, ont posé des questions face caméra à un scientifique, dans une vidéo publiée samedi où il est question de la faune et d’écologie.

A travers le compte twitter de Kensington Palace, résidence du duc William et de la duchesse Kate, le prince George a été le premier à interroger Sir David Attenborough, naturaliste britannique reconnu. Pour sa première prise de parole publique, le prétendant au trône d’Angleterre a donc demandé : «Quel animal selon vous sera le prochain à disparaître ?»

Sir David Attenborough, we've got some questions for you... pic.twitter.com/MTQ68WnOrt — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) October 3, 2020

Une question assez pessimiste, mais à laquelle le scientifique a répondu qu’«il y a beaucoup de choses que l'on peut faire lorsque les animaux sont en danger d'extinction». La deuxième question est venue de la princesse Charlotte : «Aimez-vous les araignées vous aussi ?» Une interrogation étonnante pour une enfant de 5 ans, mais une passion apparemment partagée par Sir David Attenborough.

Un thème qui n’est pas choisi par hasard

Enfin, le jeune prince Louis, âgé de seulement 2 ans, a eu un peu de mal à prononcer sa question mais y est tout de même parvenu. «Quel animal aimez-vous ?», a-t-il demandé au scientifique, qui lui a répondu «les singes».

C’est donc la première fois que les trois enfants prennent la parole publiquement. Et le moment n’a pas été choisi par hasard, puisqu’il est ici question de protection des espèces et de l’environnement, des sujets qui inquiètent de plus en plus les populations et les jeunes générations. Une manière, peut-être, pour Kate et William de se rapprocher des préoccupations de leurs sujets grâce à George, Charlotte et Louis.