Vidéo : Quand Jim Carrey joue Joe Biden pour un sketch sur le débat présidentiel

Jim Carrey a renoué avec son amour pour l'imitation. À l'occasion d'un sketch sur le débat présidentiel pour Saturday Night Live diffusé ce 3 octobre, le comédien américain a pris le rôle de Joe Biden.

Souriant, lunettes d'aviateur sur le nez, Jim Carrey a donc fait face à Alec Baldwin, désormais habitué du rôle de Donald Trump. Réagissant à l'actualité, Jim Carrey commence le sketch en éloignant son pupitre pour éviter toute contamination au coronavirus.

Jim Carrey as Joe Biden will lift your morning.

pic.twitter.com/jh4uAGsCxz

— Jonny Geller (@JonnyGeller) October 4, 2020