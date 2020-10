Voici l'une des demandes en mariage les plus bizarres de l'année

Un twist final que n'aurait pas renié David Fincher ou M. Night Shyamalan. Une vidéo d'une demande en mariage aux Etats-Unis est devenue virale sur TikTok, en raison de sa fin on ne peut plus étonnante.

Un jeune couple - tous les deux pieds nus, on ne sait pas pourquoi - admire sous la pluie un monument dans un parc, bras dessus bras dessous, avec en fond sonore la chanson «Love Story» de Taylor Swift.

L'homme sort alors une petite boîte de la poche arrière de son jean, avant de s'agenouiller et de l'ouvrir, tandis que la jeune femme, ivre de bonheur, n'en croit pas ses yeux. Elle fait oui de la tête, extrêmement émue, avant de tomber dans les bras de son amoureux.

My jaw dropped at the end pic.twitter.com/G0rzG1bN7d — shy (@shycsmith) August 20, 2020

A la 32e seconde apparaît sans crier gare une photo en gros plan de la bague de fiançailles. On peut y lire «Trump 2020» sur fond de drapeau américain. Des photos des deux tourtereaux se succèdent ensuite, habillés notamment aux couleurs du controversé président des Etats-Unis et de son slogan pour la présidentielle du 3 novembre prochain, «Keep America great» («Maintenons la grandeur de l'Amérique»). Des opinions politiques qui auraient pu se deviner en regardant le nom du compte ayant partagé la vidéo sur TikTok, @megaamerican.

Virale sur TikTok, la vidéo l'est également devenue sur Twitter. Elle y cumule plus de 9 millions de vues, après avoir été partagée par un certain @shycsmith. A l'image de ce dernier, qui a commenté «Ma mâchoire est tombée à la fin», le retournement final a laissé bouche bée de nombreux internautes anti-Trump, qui n'ont pas hésité à le faire savoir dans les commentaires.

i was waiting for him to drop her but this is so much worse — bluwubewwy (@briAAAAAAAnna) August 20, 2020

«Je m'attendais à ce qu'il la laisse tomber mais ça c'est bien pire»

Idk what’s worse:



- being in the rain with no shoes on



- being in public with no mask



- being proposed to with a Tr*mp themed engagement ring pic.twitter.com/X19GIlM0cJ — Will--Am (@atb__william) August 20, 2020

«Je ne sais pas ce qui est le pire :



- être sous la pluie sans chaussures



- être en public sans masque



- se voir proposer une demande de mariage avec une bague de fiançailles sur Trump»

Me at the end pic.twitter.com/JEQSZaRrIm — I miss my granny (@MackquanS) August 21, 2020

«Moi à la fin»