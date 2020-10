Coronavirus : du plasma de cheval pour soigner le Covid-19 ?

Un remède de cheval au sens propre du terme. Au Costa Rica, des chercheurs expérimentent depuis plusieurs semaines sur 27 patients un traitement contre le coronavirus à base de plasma de cheval.

L'Institut Clodomiro Picado est un établissement de référence qui bénéficie d'une grande expérience dans la production de sérums antivenimeux, qu'il exporte dans de nombreux pays d'Amérique latine ou d'Afrique.

Mobilisé lui aussi contre le coronavirus, l'une de ses équipes a eu l'idée d'inoculer à six chevaux des protéines du coronavirus, avant de recueillir ensuite les anticorps développés par les animaux, contenus dans leur plasma sanguin.

«Nous avons toujours travaillé avec des chevaux car c'est un animal docile, très intelligent, et son volume sanguin nous permet d'avoir une grande quantité de plasma», explique Andres Hernandez, le directeur de l'Institut.

Au début de leurs recherches, les scientifiques ont d'abord réalisé des tests in vitro, c'est-à-dire en laboratoire. Les anticorps produits par les chevaux ont été confrontés à des dilutions du coronavirus SARS-CoV-2 et les scientifiques ont mis en évidence que le virus a été neutralisé, selon ce qu'a indiqué Charles Bailey, un chercheur américain en charge de l'étude.

De là, un premier lot de 1.000 flacons de 10 ml de cette solution purifiée a ensuite été fabriquée et sert à des essais de phase 2 sur 27 patients détectés positifs au SARS-CoV-2.

