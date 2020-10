DIRECT - Coronavirus : Paris visé par de nouvelles restrictions

Le rebond de l'épidémie du coronavirus est bien présent, raison pour laquelle le gouvernement français a considérablement durci le ton mercredi 23 septembre en annonçant une nouvelle série de mesures restrictives. Ce lundi 5 octobre, Anne Hidalgo et Didier Lallement tiendront à 11H30 une conférence de presse lors de laquelle ils détailleront les mesures qui s'appliqueront pendant quinze jours au moins à Paris et dans les trois départements de la petite couronne.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, testée négative au Covid-19, a annoncé lundi qu'elle se plaçait en quarantaine jusqu'à mardi matin, après une réunion la semaine dernière avec une personne testée positive.

"J'ai été informée que j'ai participé à une réunion mardi denier à laquelle participait aussi une personne qui a été testée positive hier (dimanche) au Covid-19. En accord avec les réglementations en vigueur, je me mets donc à l'isolement jusqu'à demain (mardi) matin", a écrit Mme von der Leyen sur son compte Twitter.

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2020