Donald Trump sort de l'hôpital et assure qu'il ne faut pas «avoir peur»

Un message qui se veut rassurant à destination de ses concitoyens. Donald Trump a déclaré sur Twitter ce 5 octobre qu'il s'apprêtait à quitter l'hôpital après avoir été contaminé par le coronavirus, tout en expliquant qu'il ne fallait pas trop s'inquiéter du virus.

«N'ayez pas peur du Covid. Ne le laissez pas dominer votre vie. (...) Je me sens mieux qu'il y a 20 ans», écrit ainsi le président américain. Pour rappel, il avait été hospitalisé et placé sous dexaméthasone après avoir subi plusieurs chutes d'oxygènes.

Comme prévu par ses médecins, il retourne donc à la Maison Blanche alors que son état s'est amélioré.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

