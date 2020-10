Royaume-Uni : des milliers de cas de coronavirus oubliés à cause d'un «bug» d'Excel

Dans une autre situation, l'histoire aurait peut-être pû prêter à sourire. Mais dans le cas du coronavirus, elle prend une tout autre tournure. Les autorités sanitaires du Royaume-Uni ont ainsi découvert tardivement près de 16.000 malades supplémentaires du Covid-19 en une semaine à cause... d'une limite d'utilisation d'Excel.

Ce logiciel de tableur, très connu car très utilisé partout sur la planète, n'autorise en effet pas plus de 16.384 colonnes et 1.048.576 lignes.

There is simply no level of government incompetence that surprises me anymore:





"Thousands of coronavirus cases were not reported for days in the UK because officials exceeded the data limit on their Excel spreadsheet"https://t.co/Q8UEb7JMzl

— Mike Dudas (@mdudas) October 5, 2020