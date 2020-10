Russie : des dizaines d’animaux marins retrouvés morts, crainte d'une catastrophe écologique

Des habitants de la péninsule du Kamchatka, en Russie, ont signalé la présence de dizaines de poissons, crustacés et autres animaux marins morts sur l’une des plages de la région. Les associations de protection de l’environnement redoutent une possible «catastrophe écologique».

Greenpeace a relevé des échantillons d’eau de mer pour procéder à des tests. Ils ont découvert que l’eau avait un taux de pétrole quatre fois plus élevé que la moyenne, et un taux de phénol (composé chimique qui peut être toxique) près de trois fois plus important qu’en temps normal, rapporte le Moscow Times.

Environmental disaster happened in Kamchatka.



Experts found an excess of oil products (4 times), phenol (2.5 times) and other substances in water samples. The extent of the pollution has not yet been determined. Greenpeace requires immediate investigation. pic.twitter.com/UNVMQjaumi

— Greenpeace Russia (@greenpeaceru) October 3, 2020