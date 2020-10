Il y aurait 14 millions de tonnes de plastique au fond des Océans

La pollution au plastique atteint des niveaux alarmants. Pas moins de 14 millions de tonnes de plastique joncheraient le fond des océans, selon une étude menée par l'agence scientifique du gouvernement australien (CSIRO).

Il y aurait ainsi trente fois plus de plastique reposant dans les fonds marins que flottant à la surface. Pour en arriver à cette conclusion, les scientifiques ont étudié des échantillons prélevés en mars et avril 2017 dans six endroits différents à plus de 300 km au large des côtes australiennes, à une profondeur comprise entre 1655 et 3016 mètres.

Et une fois exclu le poids de l'eau, ils ont constaté que chaque gramme de ces sédiments contenaient en moyenne 1,26 morceaux de microplastiques.

On qualifie de «microplastique», tout morceau de plastique mesurant moins de 5mm de diamètre, issus la plupart du temps de morceaux plus grands.

A partir de ces échantillons, et en croisant leurs données avec d'autres recherches, les chercheurs ont ainsi pu extrapoler la quantité totale de microplastique présente au fond des océans.

Si le chiffre de 14 millions peut paraître élevé, il est à relativiser par rapport aux immenses quantités de plastique qui sont rejetées dans l'océan. Une étude publiée en septembre estimait ainsi que pour la seule année 2016, entre 19 millions et 23 millions de tonnes de plastique se sont retrouvées dans les rivières et les océans.

Comme l'ont souligné les auteurs de l'étude, cela s'explique par le fait que la majorité des déchets plastiques ont tendance à s'accumuler sur les côtes. Mais la répartition exacte des déchets plastiques dans l'environnement reste encore mal connue.