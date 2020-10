Tout savoir sur Sophie Pétronin, la dernière otage française dans le monde

Elle est la dernière otage française dans le monde. Sophie Pétronin, 75 ans, avait été enlevée par des hommes armés en 2016, à la veille de Noël, dans le nord du Mali. Sa libération serait imminente ce mardi 6 octobre, selon son entourage qui a confirmé l'information auprès de plusieurs médias. Mais quel est le parcours de cette humanitaire ?

Originaire de Bordeaux, possédant les nationalités française et suisse, Sophie Pétronin était arrivée au Mali en 2001, où elle avait fondée l'Association d'aide à Gao (AAG), une petite ONG qui vient en aide aux orphelins et qui soigne les enfants souffrant de malnutrition.

«Elle a eu un déclic pour aider ces populations en y allant avec une amie» en 1996, avait précisé Sébastien Pétronin, son fils. Elle y revient trois ou quatre fois, avant de décider de s’y installer, définitivement cinq ans plus tard.

Laborantine de formation, elle avait notamment entrepris une spécialisation en médecine tropicale, dans le but de soigner la maladie du ver de Guinée (dracunculose), une maladie parasitaire causée par un ver qui sévit dans les communautés rurales défavorisées.

Dans «Le Fil de lumière», un livre qu’elle avait écrit en 2013, elle décrivait ce qui l’animait et pourquoi elle avait décidé de s'installer à Gao : «Ce que je vais faire dans votre océan de misères n’est pas grand-chose, mais une vie sauvée est une vie qui vit. Les enfants sont innocents, ils ont le droit de grandir et de se construire pour devenir des hommes et des femmes capables de s’intégrer dans une société qui n’est pas facile à vivre».

Une première tentative d'enlèvement en 2012

Sophie Pétronin avait échappé, en 2012, à une première tentative d’enlèvement jihadiste, en s’enfuyant de nuit vers l’Algérie.

Elle passera ensuite quelques semaines en France, en Ardèche, dans sa famille, mais l'appel du Mali et sa mission seront plus forts que le danger pour la faire revenir en Afrique.

Loin d'être une imprudente, Sophie Pétronin a, au contraire, toujours eu une grande conscience des risques qu'elle prend, comme l'ont prouvés les rapports qu'elle a elle-même rédigés sur le site d'AAG. «Le risque d’attentat et d’enlèvement visant les Occidentaux est toujours très élevé dans tout le Mali. Nous devons redoubler de prudence», avait-elle ainsi prévenu.

Et c'est ce qui s'est malheureusement produit le 24 décembre 2016, jour où elle a été enlevée. Pendant un peu plus de six mois, plus personne n'entendra parler d'elle.

La famille de l'otage Sophie Pétronin interpelle l'Élysée : "comment peut-on laisser mourir quelqu'un sciemment, sans rien faire ?" pic.twitter.com/pPr27mnIOu — CNEWS (@CNEWS) August 21, 2018

Le silence sera finalement rompu le 2 juillet 2016. Ce jour-là, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), une alliance formée en mars 2017 par plusieurs mouvements islamistes armés du Mali, a diffusé une vidéo dans laquelle apparaît Sophie Pétronin, aux côtés de cinq autres otages occidentaux.

Pour justifier l’enlèvement, les ravisseurs de Sophie Pétronin l’accusent de «prosélytisme religieux». Une accusation qui visait également la Suissesse Béatrice Stockly, une missionnaire enlevée en janvier 2016, et la religieuse catholique colombienne, sœur Gloria Cecilia Narvaez Argoti.

Le fils de Sophie Pétronin avait toutefois assuré que si l'humanitaire est bien «croyante», elle n’a en revanche jamais essayé de convertir qui que ce soit, cette dernière se contentant de dire autant «que Dieu vous bénisse» que «inch Allah».

Mobilisé depuis le premier jour, mais d'emblée très critique envers l'action de l'Etat, Sébastien Pétronin avait dénoncé dans un livre paru l'année dernière («Ma mère, ma bataille» Ed. Fayard) le refus des autorités françaises de verser une rançon «à six chiffres», pour faire libérer sa mère.

La libération de Sophie Pétronin, qui serait imminente, intervient alors que plus d'une centaine de jihadistes condamnés ou présumés ont été libérés au Mali au cours du premier week-end d'octobre.

Ces dernières années, Sophie Pétronin était apparue plusieurs fois dans des vidéos, visiblement très affaiblie.

La dernière remontait à juin 2018, où elle en appelait directement au chef de l'État, Emmanuel Macron.