Vidéo : le clip hollywoodien qui montre le retour fracassant de Trump à la Maison Blanche

Pour son retour à la Maison Blanche après trois jours d'hospitalisation suite à son infection au Covid-19, Donald Trump a vu les choses en très grand. Pour marquer le coup, le service communication du président américain a dévoilé un clip digne d'une superproduction hollywoodienne.

Un hélicoptère Marine One qui descend du ciel et se pose sur la terre, Donald Trump à l'air victorieux qui s'en extrait, des conseillers dans l'attente devant la demeure présidentielle, une musique triomphante, des images en slowmotion... la vidéo longue de plus de trente secondes n'a pas mis longtemps avant de connaître une viralité saisissante. Le chef de l'Etat américain a ainsi pu montrer qu'il avait un goût prononcé pour la mise en scène.

Comme il fallait s'y attendre, ses opposants ont trouvé là une occasion supplémentaire de railler Donald Trump, 74 ans, qui malgré sa sortie de l'hôpital militaire Walter Reed près de Washington, devrait encore observer une période de confinement à la Maison Blanche. Pour les plus féroces, il ne fait aucun doute : le clip mise en ligne relève bel et bien de la propagande d'Etat...

There it is. Propaganda. — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) October 5, 2020