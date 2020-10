Vidéo : le requin nukumi, «reine de l’océan», a été pêché

Un colosse des mers. Les scientifiques de l'ONG OCEARCH ont pêché, dans le cadre d'une étude, un grand requin blanc pesant plus de 1600 kilos et long de plus de 5 mètres, au large de la Nouvelle-Ecosse (Canada).

Ils l'ont appelé Nukumi, ce qui signifie «sage grand-mère» en langage micmaque (peuple amérindien originaire de la côte nord-est d'Amérique), surnom que le prédateur a hérité en raison de sa longévité apparente.

«Grâce aux données que nous avons collectées sur elle, ce requin partagera ses secrets avec nous pour les années à venir», explique l'OCEARCH.

3,541 lb #greatwhiteshark “Nukumi” is an ancient mature female #whiteshark or “Queen of the Ocean” that will share years worth of knowledge with the collaborative #OCEARCH science team. #ExpeditionNovaScotia #FactsOverFear pic.twitter.com/USVdvfqrdm — OCEARCH (@OCEARCH) October 3, 2020

L'expédition dure depuis environ un mois et Nukumi est de loin le plus grand des huit grands requins blancs que les chercheurs ont extrait de l'eau. Les prélèvements effectués doivent permettre d'en apprendre plus sur les grands requins blancs. L'animal a également été équipé d'une puce GPS permettant sa localisation en temps réel, une information des plus importantes pour identifier les schémas de migration.