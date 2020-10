Vidéo : un livreur surpris en train de frotter un pot de glace sur son entrejambe

La succursale britannique Domino's Pizza enquête sur le cas d'un de ses livreurs, qui a été filmé en train de frotter un pot de glace sur son entrejambe juste avant de le livrer.

Jonathan Terry, 31 ans, a récemment commandé des pizzas et des glaces à un Domino's du Buckinghamshire, lors d'une soirée entre amis, rapporte FoxNews.

Environ 20 minutes après avoir reçu sa livraison, le jeune homme s'apprêtait à savourer sa crème glacée Ben & Jerry's au moment où il a reçu un appel de sa petite amie lui disant d'arrêter de manger la nourriture qu'il venait de recevoir.

Jonathan Terry a déclaré à l'agence de presse britannique South West News Service : «Elle a dit "J'espère que vous n'avez pas mangé la glace que Domino vous a envoyée". Elle m'a alors dit d'aller regarder les images.»

«Mon colocataire a dit qu'il se sentait violé»

Après avoir regardé les images de la caméra de sécurité de sa maison, le jeune britannique a été horrifié de voir le livreur frottant la glace sur son entrejambe avant de la livrer. «C'était un manque de respect et infect», a-t-il déclaré. «Mon colocataire a dit qu'il se sentait violé.»

Domino's a offert des bons de réduction au client mécontent mais ce dernier a refusé, disant qu'il ne voulait plus jamais rien acheter à la chaîne. Comme l'a rapporté SWNS, Jonathan Terry a déclaré : «Après ce que votre livreur a fait, je ne me sens plus en sécurité et je ne veux plus jamais avoir à acheter une commande chez Domino's. Je veux m'assurer que les gens sont conscients de ce qui s'est passé».

La porte-parole de Domino's, Rachel Townsend, a déclaré à Fox News que la chaîne présentait ses plus plates excuses et que le livreur faisait l'objet d'une enquête. «Nous avons été très déçus de voir ces images, et le comportement du livreur est inacceptable. Nous nous attendons toujours à un niveau de comportement élevé et, de toute évidence, cet individu a rompu la confiance que nos clients attendent de Domino's», a-t-elle déclaré.