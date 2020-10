Ecosse : La police annonce par erreur la mort d’un adolescent à ses parents

La police Ecossaise a annoncé par erreur à des parents que leur enfant de 18 ans était mort dans un accident de voiture.

Leur fils a été grièvement blessé, mais il a été pris en charge rapidement et son pronostic vital n'était pas engagé. Lors de l’accident, survenu ce lundi 5 octobre matin sur une autoroute située dans l'Aberdeenshire, c’est un autre adolescent, âgé de 19 ans, qui a succombé à ses blessures.

«Quand nous avons découvert notre erreur, nous avons directement contacté les proches», a déclaré à l’Independent l'inspecteur en chef, précisant que les agents s’étaient bien entendu confondus en excuses auprès de la famille.

Il a expliqué que pour identifier les victimes, les policiers analysent les effets personnels trouvés sur les lieux, cherchent à quel nom le véhicule impliqué est enregistré, et quand c’est possible, interrogent directement les victimes. Mais ce jour-là, les informations recueillies ont été mélangées. La police a souligné que la scène était «confuse».

L'inspecteur en chef a assuré que son équipe allait examiner cet incident afin de savoir plus précisément comment une telle méprise a pu arriver et faire en sorte que cela ne se reproduise plus.