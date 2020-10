«Le monde a été créé par des Blancs, pour des Blancs», dénonce le prince Harry

Une prise de position politique inhabituelle pour un membre de la famille royale britannique. Le prince Harry a récemment déclaré dans une interview que sa rencontre avec Meghan Markle, avec qui il est marié depuis mai 2018, lui avait ouvert les yeux sur le problème du racisme dans la société.

«Je n'étais pas au courant de tous les problèmes qu'il y avait au Royaume-Uni et dans le monde. Je pensais l'être, mais ce n'était pas le cas», a déclaré le petit-fils de la reine Elizabeth II, interrogé avec son épouse la semaine dernière par le quotidien britannique Evening Standard à l'occasion du début du «Black History Month», un mois de commémoration de la culture noire dans le monde anglo-saxon.

«Vous savez, quand vous allez dans un magasin avec vos enfants et que vous ne voyez que des poupées blanches, est-ce que vous pensez "C'est bizarre, il n'y a pas une seule poupée noire" ?», a ajouté le prince Harry, depuis sa résidence de Santa Barbara, en Californie, où il est désormais installé avec Meghan Markle et leur bébé Archie, après leur mise en retrait de la famille royale britannique en début d'année.

«Et c'est juste un exemple de ce que nous, les Blancs, ne pouvons pas percevoir, contrairement à une personne de couleur, de couleur noire. C'est une situation que nous ne pouvons pas comprendre car le monde a été créé par des Blancs pour des Blancs», a dénoncé le frère cadet du prince William, qui avait déjà dénoncé par le passé les attaques racistes ciblant son épouse sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Mettre fin au «racisme structurel»

Mais le prince Harry dit ne vouloir «pointer du doigt» personne. Pour lui, «il s'agit d'une histoire d'apprentissage. Et de comment on peut mieux faire». «C'est une période vraiment formidable pour la culture et l'histoire britanniques, et la culture mondiale. C'est un moment que nous devons saisir et célébrer. Parce que personne n’a réussi à faire cela avant nous», a-t-il poursuivi, faisant référence au combat contre les discriminations raciales.

Un message en faveur d'une société plus égalitaire que le duc et la duchesse de Sussex ont tenu à répéter dans une tribune publiée sur le site du Evening Standard. «Tant que le racisme structurel existera, il y aura des générations de jeunes de couleur qui ne commenceront pas leur vie avec la même égalité des chances que leurs pairs blancs. Et tant que cela continuera, le potentiel inexploité ne se réalisera jamais», écrivent-ils. «Nous ne pouvons pas changer l'histoire, ni modifier notre passé. Mais nous pouvons choisir un avenir inclusif, égal et coloré», concluent-ils.