Covid-19 : Le baume à lèvres efficace contre la propagation du virus ?

Des chercheurs français estiment que le baume à lèvres pourrait être utile pour limiter la propagation du coronavirus.

Distanciation, masque, lavage des mains... Les mesures destinées à limiter la circulation du Covid-19 sont désormais connues de tous. Mais les travaux d'une équipe de chercheurs franco-américaine mettent en avant un objet qui pourrait être lui aussi très utile : le baume à lèvres.

Dans leur étude, ces scientifiques se sont penchés sur les projections de salives. Depuis longtemps, il est en effet admis que c'est par des gouttelettes que le coronavirus contamine la population. Les chercheurs ont donc observé la formation de ces gouttelettes sur la bouche.

Ainsi, ils ont pu établir que la salive se forme sur les bords des lèvres, créant des sortes de ficelles, ou «filaments», qui s'étendent à travers la bouche lorsque celle-ci s'ouvre. Les gouttelettes sont ensuite constituées quand l'air sort de la bouche.

Or, il s'avère que ces «filaments» ont plus de mal à se former lorsque les lèvres sont couvertes de baume. Selon les scientifiques, les projections de gouttelettes sont divisées par quatre dans cette configuration.

Ces résultats font dire aux responsables de l'étude que le baume à lèvres peut être une solution «simple et peu coûteuse» pour limiter la propagation du virus, notamment lorsque le masque n'est pas porté (au restaurant, par un comédien sur scène, etc.). Une trouvaille d'autant plus importante que, l'hiver venant, les lèvres sèches vont se multiplier.