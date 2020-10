Derek Chauvin, inculpé de la mort de George Floyd, a été libéré sous caution

L’ancien policier inculpé pour le meurtre de George Floyd, Derek Chauvin, a été libéré ce mercredi 7 octobre après avoir payé une caution d’un million de dollars.

Cette somme a été payée par une agence de cautionnement. Lors de son arrestation en juin, le juge avait établi sa caution à 1.250.000 dollars sans conditions, ou à un million de dollars avec obligation de ne pas rentrer en contact avec la famille de George Floyd, la réquisition de ses armes à feu, l’interdiction de quitter le Minnesota sans l’approbation d’un juge, et l’interdiction de travailler dans les forces de l’ordre jusqu’à son procès, rapporte CBS Minnesota. C’est cette seconde option que le suspect a choisie.

Derek Chauvin a été libéré du centre correctionnel du Minnesota en fin de matinée. Des manifestants se sont réunis devant la prison de Oak Park Heights pour protester contre la libération de l’ancien officier de police. Pour éviter les débordements, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a mobilisé 100 agents de la Garde nationale, selon le Star Tribune. Mercredi soir, environ 300 personnes ont marché dans le calme jusqu’à l’endroit où George Floyd a perdu la vie.

L’avocat de la famille de George Floyd, Ben Crump, a exprimé sa colère face à la libération du suspect. «Derek Chauvin a déposé une caution d’un million de dollars aujourd’hui – achetant sa liberté après avoir pris la vie de George Floyd pour 20 dollars. Sa libération sous caution est un douloureux rappel pour sa famille que nous sommes encore loin d’obtenir justice», a-t-il affirmé sur son compte Twitter.

Derek Chauvin posted a $1M bail today – buying his freedom after robbing George Floyd of his life over $20. His release on bond is a painful reminder to George’s family that we are still far from achieving justice. pic.twitter.com/LONbzSgimj

— Ben Crump (@AttorneyCrump) October 7, 2020